Книга президента Туркменистана была представлена вниманию Совета глав правительств СНГ

В Минске прошло заседание Совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах Содружества независимых государств состоялось. В заседании участвовал генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Постпреды рассмотрели предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится 5 июня в Душанбе. Его участникам будет предложено рассмотреть ряд документов, относящихся к экономическому, гуманитарному сотрудничеству, обсудить финансовые вопросы.

В ходе заседания с презентацией новой книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира» выступил представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев. Он отметил, что в данном произведении описывается наследие туркменского поэта Махтумкули, пронизанное идеями гуманизма и единства, которые продолжают влиять на формирование общих ценностей и стратегий в рамках международного партнерства, способствуя диалогу культур и укреплению мира. В ходе презентации были представлены видеоматериалы по новой книге президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира».

Планируется, что следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества пройдет 26 марта совместно с Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

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