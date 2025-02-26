Президент Туркменистана принял заместителя генерального секретаря ООН

Президент Сердар Бердымухамедов принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций госпожу Рабаб Фатиму.

Глава государства сердечно поздравил Рабаб Фатиму с 80-й годовщиной образования Организации Объединенных Наций. Отметив, что за минувшие 80 лет ООН на деле доказала неуклонную приверженность заложенным в ее основу великим целям и задачам, президент Сердар Бердымухамедов выразил убежденность, что ООН и впредь будет вносить существенный вклад в поддержание всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об организационных мерах в контексте подготовки к проведению на высоком уровне конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В этой связи глава государства подчеркнул особое внимание, уделяемое в Туркменистане развитию транспортно-коммуникационного сектора: выгодное географическое расположение страны служит надежной платформой для расширения транспортно-логистической сети, и данный факт, в свою очередь, определяет принимаемые меры по созданию важных для региона международных мультимодальных транспортных коридоров Север – Юг и Восток – Запад. В контексте осуществляемой на последовательной основе целевой деятельности подчеркивалась роль четырех резолюций в области устойчивого транспорта, принятых Генассамблеей ООН.

Подтвердив готовность Туркменистана и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество с ООН и ее специализированными структурами, президент Сердар Бердымухамедов пожелал заместителю генерального секретаря ООН Рабаб Фатиме крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной миссии.

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