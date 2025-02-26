В Ашхабаде прошли переговоры с делегацией Европейского парламента

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Европейского парламента во главе с госпожой Джузеппиной Принчи, руководителем группы по сотрудничеству со странами Центральной Азии. В ходе переговоров стороны высоко оценили сотрудничество Туркменистана с Европейским парламентом.

Было отмечено, что сегодня в конструктивном ключе прошло восьмое заседание между представителями Меджлиса Туркменистана и Европейского парламента. Прозвучала высокая оценка политики позитивного нейтралитета Туркменистана, которая находит отражение в эффективных действиях по укреплению стабильности и безопасности, раскрытию энергетического и транспортного потенциала во благо устойчивого развития в регионе и за его пределами. Кроме того, делегация Европейского парламента подчеркнула реформы внутри страны, в том числе в области защиты прав человека, гендерного равенства, поддержания организаций гражданского общества.

Стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом в целом. В этой связи была выделена важность нынешнего визита европейской делегации в Туркменистан с учетом продолжающихся и запланированных мероприятий на этот год, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Туркменская сторона также подтвердила приверженность развитию многопланового сотрудничества с Европейским союзом как в двустороннем формате, так и в рамках формата «ЕС-ЦА».

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