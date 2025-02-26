Заместитель директора Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ганьсу КНР принят в МИД Туркменистана

В МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с заместителем директора Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ганьсу КНР Чжао Цзюнем.

В рамках заинтересованного обмена мнениями стороны с удовлетворением отметили, что в настоящее время туркменско-китайские отношения всестороннего стратегического партнерства динамично развиваются. Отдельное внимание собеседники акцентировали на важности контактов в культурно-гуманитарной сфере как неотъемлемого фактора, способствующего сближению народов.

Как подчеркивалось, за последние годы возросло количество обменов фольклорными, музыкальными группами, делегациями мастеров искусств. Деятели науки и культуры обеих стран участвуют активное в международных конференциях, выставках и других мероприятиях. Взаимные Дни культуры придают особый стимул дальнейшему наращиванию гуманитарных связей, обогащают двусторонние отношения новым содержанием.

В продолжение переговоров были рассмотрены перспективы расширения научно-образовательных, культурных контактов, а также продвижения молодежного сотрудничества.

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