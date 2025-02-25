В МИД Туркменистана принята делегация во главе с заместителем генерального секретаря ООН

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря ООН, высоким представителем по наименее развитым, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю и малым островным государствам, Рабаб Фатимой, впервые прибывшей с визитом в Ашхабад. В ходе встречи стороны отметили конструктивный и многолетний опыт стратегического сотрудничества Туркменистана с ООН и ее специализированными учреждениями, по широкому спектру направлений.

Подчеркнув значимость продолжения тесного партнерства, стороны детально обсудили совместные мероприятия, запланированные на текущий год, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. В частности, обсуждались вопросы подготовки к третей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной к проведению в Туркменистане во второй половине текущего года. Стороны подтвердили важность данного мероприятия мирового масштаба и детально обменялись мнениями по повестке дня конференции, протокольно-организационных вопросам, включая подготовку проектов итогового и других документов.

Собеседники выразили уверенность в том, что данная конференция создаст эффективную платформу для конкретных действий в области устойчивого развития, экологической и продовольственной безопасности путем улучшенной транспортной и цифровой взаимосвязанности, раскрытия торгово-экономического потенциала стран мира, что созвучно с национальными и внешнеполитическими приоритетами Туркменистана.

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