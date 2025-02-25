На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 27 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 27 сделок на общую сумму свыше 30 миллионов 357 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили сжиженный газ и авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Турции и Казахстана были реализованы портландцемент и экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продукцию строительного производства, полипропилен и масло базовое, а также ткань и отходы хлопчатобумажные. Общая сумма сделок составила более 53 миллионов 817 тысяч манатов.

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