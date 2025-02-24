Межведомственная комиссия Туркменистана по вопросам Каспийского моря провела очередное заседание

В стенах Министерства иностранных дел состоялось 63-е заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря. В заседании приняли участие заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, директор Института Каспийского моря, руководители ряда министерств и профильных ведомств страны.

В ходе заседания была отмечена значимость и своевременность заседаний по каспийской тематике, что предусмотрено концепцией деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. В ходе заседания была заслушана информация об итогах работы Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря в 2024 году.

Особый акцент был сделан на работе по претворению в жизнь «Каспийской экологической инициативы», выдвинутой президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН. Участники заседания отметили, что Туркменистан в течение многих лет занимает инициативную позицию по выработке сбалансированных решений по вопросам Каспия и сыграл важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспийском море. Этот процесс продолжается в сотрудничестве со всеми прикаспийскими странами в рамках международного права.

Кроме этого, на заседании был рассмотрен план деятельности Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря на 2025 год.

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