Встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана с вице-президентом, заместителем премьер-министра ОАЭ

В Международном аэропорту столицы состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с вице-президентом, заместителем премьер-министра, министром по делам аппарата президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном.

Гурбангулы Бердымухамедов сердечно приветствовал высокопоставленного гостя на гостеприимной туркменской земле.

Как отмечалось в ходе встречи, наращивание сотрудничества с ОАЭ – в числе приоритетов внешней политики Туркменистана. Взаимодействие двух стран опирается на принципы обоюдного уважения и поддержки. Систематические визиты на высшем уровне формируют надежную платформу для расширения межгосударственного диалога по широкому спектру направлений. Была отмечена необходимость последовательного укрепления партнерства по таким важным направлениям, как культура, наука и образование, искусство и творчество, а также проведения взаимных Дней культур и профильных выставок на регулярной основе.

Как подчеркивалось в ходе встречи, специальной резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия», который ознаменован 30-летием нейтралитета Туркменистана.

Сообщив, что 12 декабря 2025 года в Ашхабаде состоится Международный форум мира и доверия, Гурбангулы Бердымухамедов передал шейху Мансуру бин Зайеду Аль Нахайяну приглашение для президента ОАЭ шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна на предстоящее крупное мероприятие и отметил большое значение его участия в этом форуме.

В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян обменялись пожеланиями успехов в государственной деятельности, а также мира и благополучия братским народам двух стран.

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