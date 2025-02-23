Президент Туркменистана встретился с вице-президентом, заместителем премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Сердар Бердымухамедов провел встречу с вице-президентом, заместителем премьер-министра, министром по делам аппарата президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Зайедом Аль Нахайяном, прибывшим в Туркменистан с визитом.

Тепло поприветствовав вице-президента, заместителя премьер-министра, министра по делам аппарата президента ОАЭ шейха Мансура бин Зайеда Аль Нахайяна и адресовав приветствия и наилучшие пожелания руководству дружественного государства, президент Сердар Бердымухамедов заявил о большом значении, придаваемом туркменской стороной визитам делегаций ОАЭ высокого уровня в Туркменистан.

Как подчеркивалось, межгосударственный диалог, носящий дружественный и братский характер, опирается на принципы обоюдного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнерства. В контексте двустороннего торгово-экономического партнерства отмечалось поступательное повышение за минувшие годы объема взаимного торгового оборота по различным сегментам. Активная динамика сотрудничества, в частности, наблюдается в энергетической, нефтегазовой, транспортной и аграрной сферах. Ведущие компании ОАЭ также участвуют в реализации на территории Туркменистана крупных проектов в нефтегазовой, энергетической и строительной отраслях.

Говоря о многостороннем диалоге, собеседники отметили роль статуса нейтралитета Туркменистана и стратегических целей ОАЭ на международной арене в упрочении межгосударственных отношений.

Как известно, резолюцией Генеральной ассамблеи ООН, инициированной Туркменистаном, 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия». Глава туркменского государства и вручил гостю приглашение на предстоящий 12 декабря нынешнего года международный форум в Ашхабаде, выразив уверенность, что участие шейха Мансура бин Зайеда Аль Нахайяна в крупном международном мероприятии станет большим вкладом в значительное укрепление двусторонних дружеских отношений.

© TURKMENISTAN.RU, 2025