Тысячи фламинго заполонили восточное побережье Каспия

На побережье Каспийского моря в Туркменистане зафиксировано сезонное скопление фламинго. Значительное количество этих птиц временно обосновалось в прибрежной зоне.

Перелетные птицы совершают регулярные миграции, и протяженность их путешествий иногда составляет десятки тысяч километров. Территория Туркменистана служит своеобразным географическим «перекрестком» миграционных маршрутов. Фламинго выбрали данную локацию благодаря подходящим экологическим условиям, обеспечивающим достаточное количество пищи и комфортную среду обитания.

Природа наделила этих птиц прекрасными приспособлениями для выживания. Длинная шея и прочный клюв облегчают поиск пищи, а тонкие длинные ноги позволяют покрывать большие расстояния по мелководью и отмелям в поисках корма. По данным специалистов, с наступлением весны птицы отправятся дальше на север вдоль береговой линии восточного Каспия.

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