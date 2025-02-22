Состоялась рабочая встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и представителей ЕС

В формате видеоконференции состоялась рабочая встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и представителей Европейского союза. С туркменской стороны в ней приняла участие заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество между странами Центральной Азии и Европейского союза в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Собеседники детально рассмотрели организационные вопросы, связанные с проведением предстоящих встреч в формате «Европейский союз – Центральная Азия», намеченных на март и апрель текущего года. Участники рабочей встречи констатировали значительную активизацию отношений Центральной Азии и ЕС на высшем политическом уровне.

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