В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Управления верховного комиссара ООН по правам человека

На полях международной научной конференции «Международный год мира и доверия: роль дипломатии в укреплении международных отношений», приуроченной ко Дню дипломатических работников Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с представителями Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). В ходе встречи состоялся обзор гуманитарного сотрудничества Туркменистана с ООН в целом и с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, в частности.

Была подчеркнута значимость совместной консультативной работы по разработке национальных планов и программ в области прав человека, совершенствования в Туркменистане демократических институтов, присоединение к международным договорам. Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества и мероприятия на ближайшую перспективу с учетом Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

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