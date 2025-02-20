Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с главой Республики Татарстан

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.

Собеседники отметили, что Туркменистан продвигает позитивные инициативы, направленные на обеспечение глобального мира и устойчивого развития, признанные мировым сообществом. Туркменские дипломаты играют важную роль в успешной реализации внешней политики страны, основанной на взаимном учете интересов, равноправии, доброй воле, миролюбии.

В продолжении встречи Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что за последние годы проделана большая работа в политической, экономической и других областях, благодаря чему двусторонние отношения вышли на новый уровень.

– Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Республикой Татарстан Российской Федерации, – особо подчеркнул Национальный лидер туркменского народа, с удовлетворением отметив, что сегодня двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется на принципах добрососедства, дружбы и равноправия. Последовательно развивается взаимодействие в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и спортивной сферах, что содействует укреплению диалога.

Отметив, что в соответствии с принятой по инициативе Туркменистана резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия», председатель Халк Маслахаты сообщил, что 12 декабря нынешнего года в туркменской столице будет проведен представительный международный форум в честь 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Выражая большое уважение, Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Рустама Минниханова принять участие в предстоящем форуме, высказав уверенность, что его участие внесет важный вклад в успешное проведение этого крупного международного мероприятия.

В завершение встречи, выразив убежденность, что нынешний визит станет очередным важным шагом в последовательном укреплении дружественных отношений, Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов пожелали друг другу здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам Туркменистана и Татарстана – мира, добра и процветания.

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