Президент Туркменистана встретился с главой Республики Татарстан

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В рамках беседы стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего развития двустороннего партнерства. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает большое значение развитию отношений с Республикой Татарстан. Регулярные встречи и контакты на высшем уровне являются одним из основных факторов системного и эффективного двустороннего взаимодействия.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил намерение туркменской стороны и далее продолжать активную работу, направленную на укрепление многопланового сотрудничества с братским Татарстаном в рамках стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Глава государства также напомнил, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен «Международным годом мира и доверия», что закреплено соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В этой связи 12 декабря нынешнего года в столице Туркменистана городе Ашхабаде намечен к проведению представительный форум в ознаменование 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Пригласив главу Республики Татарстан принять в ннм участие, Президент Сердар Бердымухамедов выразил глубокую уверенность, что это станет значительным вкладом в успешное проведение данного крупного международного мероприятия.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов обменялись взаимными пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в деятельности, а братским народам Туркменистана и Татарстана – мира, благополучия и процветания.

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