В Туркменистане отметили День дипломатического работника

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная научная конференция «Международный год мира и доверия: роль дипломатии в укреплении международных отношений», приуроченная ко Дню дипломатических работников Туркменистана.

В работе конференции приняли участие руководители, сотрудники и ветераны дипломатической службы Туркменистана, главы и работники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты ашхабадских вузов, а также представители общественных организаций, национальных и зарубежных СМИ.

Собравшиеся с большим вниманием заслушали обращение президента Сердара Бердымухамедова к дипломатическим работникам по случаю их профессионального праздника.

На конференции выступили министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского союза в Туркменистане Беата Пекса, аккредитованные в Туркменистане чрезвычайные и полномочные послы Турецкой Республики, Китайской Народной Республики, Малайзии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки.

Выступившие поздравили туркменских дипломатов с их профессиональным праздником и пожелали доброго здоровья, неисчерпаемой энергии и новых успехов в укреплении позиций нейтрального Туркменистана на мировой арене. В рамках торжества в Институте международных отношений МИД была организована специальная выставка, приуроченная ко Дню дипломатических работников страны, а также посвященная 30-летию постоянного нейтралитета и Международному году мира и доверия.

По случаю знаменательного праздника национального календаря в торжественной обстановке наставникам дипслужбы вручены знаки отличия «Искусный дипломат Туркменистана» и соответствующие удостоверения за личный вклад в реализацию миролюбивой конструктивной внешней политики Туркменистана.

По традиции в ознаменование профессионального праздника состоялась церемония вручения молодым работникам дипломатической службы и студентам выпускного курса ИМО МИД Туркменистана дипломов Министерства иностранных дел за активное участие в претворении в жизнь внешнеполитической стратегии Туркменистана.

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