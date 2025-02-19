Парламентарии тюркоязычных государств обменялись опытом

Представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в заседании руководителей комитетов по вопросам международного сотрудничества парламентов тюркоязычных государств, состоявшемся в турецком Стамбуле.

Встреча была направлена на поддержку дружественного сотрудничества между тюркоязычными государствами на уровне парламентов, развитие межпарламентских отношений в регионе, а также на распространение положительного опыта активного участия парламентариев в социально-экономическом развитии страны.

В своем выступлении в рамках заседания представители Туркменистана заявили о приверженности своей страны мирной дипломатии, экономическому сотрудничеству, культурному диалогу и обеспечению экологической стабильности, а также поделились опытом по приоритетным направлениям законотворческой работы Меджлиса Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2025