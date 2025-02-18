В Ашхабаде состоялся брифинг по теме сотрудничества Туркменистана с ООН в области гуманитарного права

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный работе Туркменистана в области защиты прав человека и соблюдения международного гуманитарного права в сотрудничестве с ООН.

Во встрече приняли участие представители Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, главы и представители специализированных структур ООН.

На открытии брифинга выступили заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко, региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер, директор Департамента по обеспечению работы Совета по правам человека и договорных механизмов Махаман Сиссе-Гуро, прибывший с рабочим визитом в Ашхабад впервые.

В ходе брифинга была представлена информация о деятельности Туркменистана в области защиты прав человека, поддержания гендерного равенства с учетом полученных рекомендаций со стороны международных партнеров. Участники брифинга ознакомились с результатами конкретной деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права в рамках совместной работы с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями касательно дальнейшего сотрудничества Туркменистана с международными организациями по данной тематике.

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