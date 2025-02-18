На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 12 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 12 сделок на сумму свыше 7 миллионов 970 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Афганистана закупили авиационный керосин, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели наборы постельного белья, ткань хлопчатобумажную и улюк.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полипропилен, флоатное листовое стекло, а также ткань хлопчатобумажную и хлопок-волокно на общую сумму более 56 миллионов 840 тысяч манатов.

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