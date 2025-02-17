В Ашхабаде состоялась VII конференция судей Туркменистана, в которой приняли участие представители Верховного суда, Арбитражного суда, судьи областных, городских и районных судов. Участники конференции обсудили приоритетные направления деятельности судебных органов страны.

Одной из центральных тем обсуждения стал ход реализации «Программы развития судебной системы Туркменистана на 2022-2028 годы». В прозвучавших докладах особый акцент был сделан на осуществляемых мерах в целях успешного решения актуальных задач, предусмотренных в документе. Большое внимание на конференции было уделено ведущейся работе по совершенствованию законодательства о суде с учетом современных требований.

Также состоялся обмен мнениями по темам, включенным в рабочий план на 2025 год, и рассмотрен план мероприятий, намеченных к проведению судами по случаю объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия». По итогам конференции были приняты соответствующие решения.

© TURKMENISTAN.RU, 2025