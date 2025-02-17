В Совете ООН по правам человека обсудили динамику взаимодействия с Туркменистаном

Вопросы сотрудничества в области прав человека были обсуждены на встрече постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве Вепы Хаджиева с директором Департамента договорных механизмов Совета по правам человека Махаманом Сиссе-Гуро.

Махаман Сиссе-Гуро высоко оценил достигнутые Туркменистаном успехи, отметив, что сотрудничество страны с соответствующими структурами ООН вышло на качественно новый уровень. Собеседники выразили удовлетворение динамикой двустороннего взаимодействия и подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога и обмена опытом в области поощрения и защиты прав человека.

Встреча прошла в позитивной и дружественной атмосфере, подтвердив приверженность обеих сторон дальнейшему углублению сотрудничества в рамках последовательного выполнения Туркменистаном своих международных обязательств в области прав человека.

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