В стенах МИД Туркменистана состоялось заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. В работе заседания приняли участие заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, руководители и представители профильных министерств и ведомств страны.

Открывая заседание, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил особое внимание, уделяемое руководством страны сотрудничеству Туркменистана с ЮНЕСКО. На заседании подведены итоги деятельности Межведомственной комиссии по делам ЮНЕСКО в 2024 году, а также намечены приоритетные направления ее дальнейшей работы на 2025 год.

Было особо отмечено, что в 2024 году проведены десятки встреч, консультаций в онлайн- и офлайн-форматах с представителями ЮНЕСКО и ее региональных подразделений, в ходе которых были рассмотрены перспективные направления плодотворного сотрудничества в области науки, образования, культуры и экологии. Были намечены планы взаимодействия на ближайшую перспективу, в частности, в контексте выдвигаемых Туркменистаном предложений по внесению национальных ценностей в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В ходе заседания были затронуты такие актуальные темы, как укрепление роли Туркменистана в структурных подразделениях ЮНЕСКО, расширение международного научного взаимодействия.

Кроме этого, обсуждены вопросы проведения совместных мероприятий в связи с объявлением 2025 года «Международным годом мира и доверия».

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