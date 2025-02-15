Ашхабадский молодежный камерный оркестр отметил пятнадцатилетие

Молодежный камерный оркестр под управлением Расула Клычева отметил свой 15-летний юбилей ярким концертом под названием «Волшебные мелодии любви». За годы своего существования оркестр зарекомендовал себя как один из самых ярких и интересных музыкальных коллективов страны, постоянно стремящийся к новым вершинам мастерства.

Юбилейный концерт молодежного камерного оркестра стал настоящим праздником музыки и любви, оставив яркие впечатления у всех присутствующих. Зал приветствовал музыкантов бурными аплодисментами.

Дирижер Расул Клычев, создавший и возглавивший молодежный камерный оркестр, стал позже еще и художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра Туркменистана.

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