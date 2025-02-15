Министры иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в частности, в рамках ООН и Содружества Независимых Государств. Министры условились активизировать взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами двух стран посредством осуществления двусторонних визитов и консультаций.

Кроме этого, стороны подчеркнули значимость Международного года мира и доверия, а также детально обсудили мероприятия, намеченные к проведению в течение года с участием Туркменистана и России, в том числе на платформе ООН. Отдельный акцент главы внешнеполитических ведомств сделали на дальнейшем развитии культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Россией.

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