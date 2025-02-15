Межведомственная комиссия обсудила проведенную работу в области прав человека и международного гуманитарного права

В Министерстве иностранных дел состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, в котором приняли участие представители Меджлиса, министерств, ведомств и общественных организаций страны. На повестку дня было вынесено обсуждение результатов проведенной работы за 2024 год и определены перспективные задачи на текущий год – Международный год мира и доверия.

Модернизация правовой системы и практическая реализация международных обязательств Туркменистана в области прав и свобод человека, разработка проектов соответствующих национальных программ и планов действий выступают в числе основных направлений деятельности межведомственной комиссии. В этой связи констатировалось, что взаимодействие с авторитетными международными организациями, прежде всего со структурами ООН, обретают более широкий формат и эффективный характер.

В ходе заседания были обсуждены приоритетные направления предстоящей работы комиссии, государственных органов и общественных объединений в области обеспечения прав человека и реализации норм международного гуманитарного права. На заседании были рассмотрены другие важные вопросы в области прав человека и гуманитарного права, по которым приняты соответствующие решения.

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