Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Монголии по телефону обсудили вопросы сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Монголии г-жой Батмунхийн Батцэцэг. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. При этом особое внимание было уделено подготовке и проведению визитов на высшем государственном уровне.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Кроме этого, министры обменялись мнениями по укреплению договорно-правовой базы сотрудничества между двумя государствами.

© TURKMENISTAN.RU, 2025