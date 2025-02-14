Президент Ирана принял главу внешнеполитического ведомства Туркменистана

В рамках визита делегации Туркменистана в Тегеран состоялась встреча президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе аудиенции глава внешнеполитического ведомства передал президенту Ирана теплые приветствия и наилучшие пожелания президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Масуд Пезешкиан выразил признательность туркменской стороне за доброе слова и выразил ответные приветствия руководству Туркменистана. Подчеркнув заметную активизацию ирано-туркменских связей, президент отметил важность состоявшегося 10 февраля телефонного разговора с Гурбангулы Бердымухамедовым, когда были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кроме этого, президент Масуд Пезешкиан озвучил нацеленность Ирана на дальнейшую конструктивную работу с Туркменистаном в области энергетики, транспорта, водных ресурсов и других сферах.

Стороны отметили значимость совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия.

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