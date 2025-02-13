Делегация Туркменистана находится с визитом в Иране

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым прибыла с рабочим визитом в Тегеран, столицу Исламской Республики Иран.

В этот же день состоялась встреча туркменской делегации с заместителем министра дорог и градостроительства ИРИ, руководителем «Компании транспортной промышленности и развития» Хушангом Базвандом. В ходе встречи стороны констатировали позитивный опыт сотрудничества, включая участие иранских компаний в проектах по строительству автодорог на территории Туркменистана. Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, в частности достигнутых по итогам последних заседаний совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Затем состоялась встреча с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. В ходе обсуждений были затронуты актуальные вопросы и перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере, в частности транзит туркменского газа через Иран в Турецкую Республику по схеме SWAP. В этой связи стороны констатировали наличие больших возможностей для реализации потенциала двух дружественных стран.

Кроме этого, делегация Туркменистана провела встречу с министром энергетики Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади. Стороны отметили результативность переговоров, прошедших в течении прошлого года, и подтвердили нацеленность двух стран на активизацию сотрудничества. В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в области электроэнергетики, в частности, сооружение линий электропередачи по направлению Мары (Туркменистан) – Мешхед (Иран), а также рационального использования водных ресурсов. В этой связи выделена значимость скоординированной деятельности между профильными учреждениями Туркменистана и Ирана.

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