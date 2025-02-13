В Ашхабаде открыта выставка, посвященная Международному году мира и доверия

В арт-галерее Союза художников Туркменистана открылась выставка, посвященная Международному году мира и доверия. Торжественное открытие экспозиции посетили почетные гости, среди которых Герой Туркменистана, ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, Герой Туркменистана, народный художник Сарагт Бабаев и другие выдающиеся деятели культуры и искусства страны.

В своих приветственных словах организаторы выставки отметили, что она служит ярким примером того, как искусство может объединять народы, позволяя им общаться на универсальном языке творчества. В экспозиции представлены работы признанных мастеров изобразительного искусства. Каждая работа представляет собой окно в мир, отражающий неповторимую атмосферу и дух национальных культур.

На полотнах туркменских художников, побывавших в разных уголках планеты, запечатлены удивительные пейзажи и этюды. Они словно приглашают совершить виртуальную прогулку по Невскому проспекту Санкт-Петербурга, по очаровательным улочкам Парижа, прокатиться на венецианских гондолах и окунуться в зимние виды Варшавы. Также здесь можно увидеть яркие пейзажи Узбекистана, городские сцены Флоренции и солнечные впечатления о Турции.

Выставка, действующая до конца февраля, приглашает ознакомиться с уникальной экспозицией, которая демонстрирует богатое художественное наследие и подчеркивает важность мира и доверия между народами.

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