Национальный лидер туркменского народа обсудил по телефону с президентом Ирана вопросы сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Обменявшись теплыми приветствиями, стороны с удовлетворением подтвердили высокий уровень туркменско-иранских отношений, основанных на принципах добрососедства, дружбы и братства.

В ходе телефонного разговора было отмечено, что Туркменистан и Исламская Республика Иран поддерживают многоплановые отношения, в основе которых – многовековые узы дружбы и братства. Две страны сотрудничают в ключевых областях глобальной повестки – обеспечение мира и безопасности, устойчивое развитие, экология и др. В этом плане было предложено последовательно продолжать целевой межгосударственный диалог.

Гурбангулы Бердымухамедов предложил организовать очередное заседание совместной Туркменско-иранской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в ближайшее время. В повестку дня заседания предложено внести широкий круг вопросов двустороннего партнерства, включая энергетику, транспорт, промышленность.

Гурбангулы Бердымухамедов также привлек внимание собеседника к каспийской тематике. Было отмечено, что Туркменистан и Иран взаимодействуют в двустороннем и пятистороннем форматах, и в этом плане было предложено активизировать целевое сотрудничество. 17–18 февраля текущего года в Тегеране состоится третий Каспийский экономический форум, в котором примет участие высокопоставленная делегация Туркменистана. Озвучена целесообразность ориентировать форум на решение экономических, социальных, экологических и гуманитарных задач на Каспии.

Стороны также говорили о культурно-гуманитарном сотрудничестве. Отмечено, что регулярно проводятся взаимные дни культуры и другие тематические мероприятия. Предложено продолжать данную практику.

В завершение национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан обменялись пожеланиями крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а также мира, благополучия и процветания народам двух дружественных стран.

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