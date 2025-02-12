В Ашхабаде обсуждены вопросы сотрудничества с МАГАТЭ

В МИД Туркменистана прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с директором Европейского отдела Департамента технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Эве-Кюлли Кала.

В ходе встречи стороны отметили активизацию сотрудничества Туркменистана с МАГАТЭ в созвучии с основной целью агентства – использование атомной энергии для поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире. Стороны обсудили текущие и перспективные совместные проекты, в том числе в области модернизации радиотерапевтической службы, обновления законодательной базы по радиационной безопасности.

Стороны также обсудили ход разработки Рамочной программы МАГАТЭ для Туркменистана. Кроме этого, обсуждены вопросы привлечения экспертов МАГАТЭ в рамках строительства в Ашхабаде Международного научно-клинического центра онкологии. Стороны также констатировали значимость взаимодействия между департаментами МАГАТЭ и профильными ведомствами Туркменистана.

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