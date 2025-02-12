В МИД Туркменистана прошли туркменско-австрийские политические консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Австрийской Республики. Туркменскую сторону на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, а австрийскую – заместитель генерального директора по политическим вопросам, директор Департамента по РФ, Восточной Европе и Южному Кавказу, Восточному партнерству, Турции и Центральной Азии, Арктики Федерального министерства европейских и международных дел Австрийской Республики Герхард Сайллер.

Стороны подчеркнули важность проведения нынешней встречи в Международном году мира и доверия, ознаменованном 30-летием нейтралитета Туркменистана и 70-летием нейтралитета Австрии. Был отмечен высокий уровень сотрудничества двух стран в рамках международных структур, в частности ООН, ОБСЕ и ЕС. В этой связи была подтверждена обоюдная готовность стран к продолжению практики взаимной поддержки инициатив в международных организациях.

В ходе консультаций были обсуждены приоритетные направления двусторонних отношений, в том числе вопросы политико-дипломатического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства. В контексте взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств дипломаты затронули вопросы практической реализации «Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Австрии на 2024-2025 годы», подписанной в марте минувшего года в Вене.

Говоря о наличии значительного потенциала для наращивания взаимодействия в торгово-экономической области, стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества и конкретизировали его перспективные сферы. Собеседники сошлись во мнении, что неотъемлемой составляющей туркменско-австрийского диалога являются культурно-гуманитарные связи.

В завершение политических консультаций была подчеркнута важность продолжения установившегося диалога в целях диверсификации плодотворного партнерства, отвечающего взаимным интересам.

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