В Ашхабаде выпал снег

Довольно редкое событие для туркменской зимы – выпавший снег в столице страны. Гидрометеорологическая служба Туркменистана опубликовала прогноз погоды на неделю: жителей страны ожидает необычно холодная погода с осадками в виде дождя и снега.

Ашхабадцев ждет переменная облачность и мокрый снег в начале и конце недели. Ветер усилится до 15 метров в секунду. На побережье Каспия осадки продержатся всю первую половину недели и вернутся к выходным. Самые низкие температуры ожидаются в северном Дашогузском велаяте, где столбик термометра может опуститься до -10°C в ночные часы. Метеорологи отмечают, что такая погода необычна для Туркменистана в это время года и советуют жителям быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы.

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