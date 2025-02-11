На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 36 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 36 сделок на сумму свыше 33 миллионов 683 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Украины закупили нефтяной дорожный битум, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также хлористый натрий и карбамид производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Германии, Киргизии были реализованы наборы постельного белья, джинсовые изделия, хлопчатобумажная ткань и пряжа.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен и нефтяные отходы, а также портландцемент, флоатное листовое стекло, махровые изделия и экстракт солодкового корня. Общая сумма сделок составила 175 миллионов 405 тысяч манатов.

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