В стенах Государственного совета Татарстана экспонируются работы туркменского художника Бердигулы Амансахатова

Экспозиция представлена Музеем изобразительного искусства Татарстана. Участие в открытии выставки приняли секретарь Государственного совета Лилия Маврина, депутаты парламента Светлана Захарова, Назип Хазипов, Марат Галеев, Мякзюм Салахов, секретарь Генерального консульства Туркменистана в Казани Марал Рустамова, директор Музея изобразительных искусств Розалия Нургалеева, сотрудники аппарата парламента, представители национально-культурной автономии туркмен Татарстана, специалисты музейного сообщества.

Открывая выставку, Лилия Маврина отметила, что знакомство с произведениями современных мастеров изобразительного искусства из разных стран стало доброй традицией в жизни татарстанского парламента. «В дни проведения саммита БРИКС в Казани картины Амансахатова были выставлены в галерее «Хазинэ» в казанском Кремле. И вот по инициативе руководства ГМИИ мы в парламенте имеем возможность познакомиться с частью этой большой замечательной выставки. Спасибо ее автору и организаторам!»

Директор Музея изобразительных искусств Розалия Нургалеева выразила признательность за интерес к творчеству туркменского художника-сценографа и пригласила парламентариев и сотрудников аппарата Госсовета посетить галерею «Хазинэ», где экспонируется тематическая подборка картин художника «Начало –Гармония – Совершенство: философское миросозерцание».

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