Лучший район страны получил премию в 1 млн долларов

По итогам проведенного в 2024 году конкурса среди районов и городов с правами района лучшим в Туркменистане признан Сакарчагинский район Марыйского велаята (области), добившийся самых высоких показателей в социальной, экономической и культурной сферах. Об итогах конкурса, подведенных специальной комиссией, на заседании туркменского правительства доложила председатель Национального центра профсоюзов Огулдженнет Бердилиева.

Президент Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение об объявлении Сакарчагинского района Марыйского велаята победителем данного конкурса и награждении администрации этого района денежной премией в 1 миллион долларов США.

В соответствии с другим распоряжением главы государства объявлен очередной конкурс на премию в 1 миллион долларов США за достижение наилучших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям по итогам 2025 года.

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