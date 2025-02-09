Президент Туркменистана поручил ускорить строительство газопровода ТАПИ в 2025 году

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания правительства поставил задачу активизировать разработку газового месторождения «Галкыныш» и ускорить строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

По словам Сердара Бердымухамедова, реализуемая энергетическая политика способствует развитию нефтегазового сектора страны. В 2025 году планируется модернизировать отрасль для обеспечения надежных поставок природного газа внутренним и внешним потребителям. Президент поручил внедрять передовые технологии для увеличения производственных мощностей нефтегазового комплекса.

Строительство газопровода ТАПИ с пропускной способностью 33 миллиарда кубометров сырья в год и протяженностью более 1,8 тысячи километров началось в 2015 году в Туркменистане. Планируется, что ТАПИ пройдет через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе. Госконцерн «Туркменгаз» уже завершил строительство 214-километрового участка на территории Туркменистана и полностью подготовил его к эксплуатации. В начале декабря 2024 года начались практические работы по реализации афганского этапа проекта газопровода.

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