В Женеве дипломаты Туркменистана и организаций при ООН обсудили меры обеспечения устойчивого мира

В Женеве дипломаты Туркменистана и организаций при ООН обсудили значимость доверия как ключевого элемента для обеспечения устойчивого мира. Здесь состоялась встреча постоянного представителя Туркменистана при женевском отделении ООН Вепы Хаджиева с руководителем Женевской платформы по миростроительству (Geneva Peacebuilding Platform) доктором Анниссой Беллал и представителем постоянной делегации Университета мира при ООН и других международных организациях послом Давидом Фернандесом Пуяной.

В ходе беседы стороны обсудили значимость доверия как ключевого элемента для обеспечения устойчивого мира. В этом контексте Вепа Хаджиев напомнил собеседникам о том, что 2025 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН «Годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана. Он также подчеркнул, что в этом году страна отмечает 30-летие своего постоянного нейтралитета, что является важной основой внешнеполитического курса Туркменистана.

Участники встречи обсудили возможности сотрудничества в рамках реализации проектов и организации запланированных мероприятий, направленных на укрепление мира и доверия на международной арене. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и подчеркнули важность диалога для продвижения инициатив, способствующих глобальной стабильности и безопасности.

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