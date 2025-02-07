Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился со специальным советником премьер-министра Японии

Состоялась встреча национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова со специальным советником премьер-министра Японии Акихисой Нагашимой.

Гость поблагодарил национального лидера туркменского народа за встречу и передал ему слова приветствия и наилучшие пожелания от имени императора Японии Нарухито и премьер-министра Сигэру Исибы. Было подчеркнуто, что Япония проявляет особое внимание к развитию многопланового сотрудничества с Туркменистаном.

Приветствуя специального советника премьер-министра Японии, Гурбангулы Бердымухамедов адресовал ответные пожелания императору Нарухито и премьер-министру Сигэру Исибе.

Председатель Халк Маслахаты выразил уверенность, что нынешний визит господина Акихисы Нагашимы в Ашхабад позволит расширить отношения между Туркменистаном и Японией. В продолжение встречи была отмечена активная динамика дружественных туркменско-японских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Был подчеркнут последовательный и долгосрочный характер двустороннего экономического партнерства, в развитии которого значительная роль отводится туркменско-японскому и японско-туркменскому комитетам по экономическому сотрудничеству. Новые направления двустороннего партнерства были обозначены в ходе 15-го совместного заседания комитетов в Ашхабаде в декабре 2024 года.

Господин Акихиса Нагашима выразил искреннюю признательность национальному лидеру туркменского народа и президенту Сердару Бердымухамедову за предоставление благоприятных условий для конструктивной работы коммерческих организаций Японии. Отметив, что совместно с японскими компаниями в Туркменистане реализуется ряд крупных проектов, Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность туркменской стороны к наращиванию партнерства. Подчеркнув значимость сотрудничества двух стран в двустороннем и многостороннем форматах, он пожелал успехов в проведении первого саммита Диалога «Центральная Азия + Япония» и Всемирной выставки EXPO-2025.

В ходе встречи была отмечена роль культурно-гуманитарного диалога в укреплении межгосударственных связей, в сближении народов и взаимообогащении их культур.

© TURKMENISTAN.RU, 2025