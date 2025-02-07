Президент Туркменистана принял специального советника премьер-министра Японии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял специального советника премьер-министра Японии Акихису Нагашиму.

Выразив главе государства признательность за уделенное для встречи время, Акихиса Нагашима передал приветствия и наилучшие пожелания от императора Японии Нарухито и премьер-министра Сигэру Исибы и отметил, что в Японии высоко ценят достижения Туркменистана во всех сферах.

Тепло приветствуя гостя, президент Сердар Бердымухамедов адресовал ответные наилучшие пожелания императору Нарухито и премьер-министру Сигэру Исибе. Глава государства выразил уверенность, что встречи, предстоящие в ходе визита гостя, предоставят возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, что способствует обогащению туркмено-японских отношений новым содержанием.

Было отмечено, что Туркменистан уделяет особое внимание всестороннему наращиванию взаимодействия с Японией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В этой связи особо подчеркнуто значение Диалога «Центральная Азия + Япония».

Президент Сердар Бердымухамедов пожелал успешного проведения первого саммита глав государств-участников Диалога «Центральная Азия + Япония», отметив, что данный формат является хорошей платформой для развития двустороннего и регионального сотрудничества в различных областях.

Как подчеркивалось, туркменско-японские отношения охватывают политико-дипломатическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Большую роль в их развитии играют туркменско-японский и японско-туркменский комитеты по экономическому сотрудничеству.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию туркменско-японского сотрудничества и пожелал специальному советнику премьер-министра Японии Акихисе Нагашиме крепкого здоровья и успехов в работе.

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