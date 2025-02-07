В МИД Туркменистана обсуждено развитие туркменско-японских отношений

В МИД Туркменистана состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией Японии во главе со специальным советником премьер-министра Японии Нагашимой Акихисой. В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы двустороннего туркмено-японского сотрудничества, успешно развивающегося сегодня по широкому спектру направлений.

Как подчеркивалось, особая роль в расширении двусторонних отношений отводится диалогу на высшем уровне, выстраиваемому на доверительной основе. Стороны обменялись мнениями о предстоящих мероприятиях с участием обеих стран. В этом контексте был сделан акцент на вопросах участия туркменской делегации во Всемирной выставке EXPO-2025, которая пройдет в японской Осаке и организации в ее рамках Национального дня Туркменистана.

Говоря о торгово-экономическом партнерстве, являющемся одним из ключевых векторов туркменско-японских отношений, стороны подчеркнули, что Туркменистан и крупные японские компании накопили многолетний опыт взаимодействия в различных сферах, в том числе в газовой отрасли и химической промышленности.

Наряду с этим стороны обсудили вопросы подготовки к первому саммиту в рамках диалога «Центральная Азия – Япония».

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