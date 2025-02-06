Делегация Туркменистана приняла участие в очередной встрече по Афганистану

В Душанбе состоялась шестая встреча специальных представителей по Афганистану в формате «Центральная Азия – Европейский cоюз». Туркменскую делегацию на заседании возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным вопросам региональной безопасности и развития, а также проблемам, связанным с социально-экономической ситуацией в Афганистане. Было отмечено, что встречи специальных представителей в данном формате стали регулярными и служат позитивной площадкой для выработки подходов к обеспечению мира и безопасности в Афганистане. Нынешняя встреча дала возможность обменяться информацией о событиях и экономической ситуации в Афганистане, а также обсудить дальнейшее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.

Стороны выразили твердую приверженность превращению Афганистана в стабильную, мирную и процветающую страну и признали усилия международного сообщества продолжить оказывать помощь народу Афганистана. На встрече были обсуждены перспективы экономической стабилизации и восстановления Афганистана, отмечена важность создания благоприятных условий для экономической деятельности, финансово-банковского сектора и восстановления социально-экономической инфраструктуры в Афганистане.

Также выражена заинтересованность в тесном взаимодействии по осуществлению совместных проектов, связанных с восстановлением Афганистана и интеграцией страны в систему глобальных связей.

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