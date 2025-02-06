Туркменские и узбекские таможенники обсудили перспективы сотрудничества Увеличение пропускной способности пунктов пропуска «Фарап» (Туркменистан) – «Алат» (Узбекистан) стало главной темой онлайн-встречи представителей Государственной таможенной службы Туркменистана с представителями Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан. Стороны отметили увеличение количества транспортных средств, перемещаемых между Туркменистаном и Узбекистаном после недавней реконструкции пункта пропуска «Фарап». Они также обсудили перспективные задачи для дальнейшего увеличения пропускной способности постов. Стороны достигли договоренности проводить совместные встречи представителей двух таможенных служб, знакомить участников внешнеэкономической деятельности Узбекистана с механизмами предварительного декларирования, запущенного в Туркменистане с 1 июня 2024 года. © TURKMENISTAN.RU, 2025