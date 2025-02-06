В учебном центре МИД Туркменистана стартовал курс подготовки специалистов

В специализированном учебном центре «Дипломатический протокол» Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана стартовал курс обучения для профильных специалистов.

Учебный центр вуза в пятый раз проводит обучение, направленное на развитие и совершенствование компетенций профессиональных кадров, специализирующихся в сфере дипломатии и международных отношений. В течение двух месяцев для участников курса обучения будут проходить занятия на основе специальных программ, подготовленных с учетом многолетнего опыта представителей зарубежных дипмиссий и международных организаций, национальной дипломатической службы, а также наставников-дипломатов ИМО МИД Туркменистана.

По окончании краткосрочного курса слушателям будут вручены специальные сертификаты от Института международных отношений МИД страны и Министерства образования Туркменистана. Учебный центр за год успешно подготовил и выпустил четыре потока специалистов для дипломатической службы страны.

Работа центра призвана способствовать укреплению кадрового потенциала Министерства иностранных дел Туркменистана, совершенствованию системы подготовки дипломатов высокого уровня, способных достойно представлять интересы страны на международной арене.

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