Министр иностранных дел Туркменистана был принят президентом Республики Казахстан

В ходе визита в Астану заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Выразив признательность за встречу, глава внешнеполитического ведомства передал президенту Казахстана теплые приветствия президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава Казахстана выразил признательность и ответные теплые приветствия руководству Туркменистана, а также поздравил страну с началом Международного года мира и доверия, подчеркнув при этом значимость 30-летия нейтралитета Туркменистана. Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень развития казахско-туркменских связей по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Он также заявил, что Казахстан намерен и далее оказывать твердую поддержку осуществлению международных инициатив Туркменистана.

Стороны обменялись мнениями касательно дальнейшего развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами и обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе в сфере энергетики и транспорта.

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