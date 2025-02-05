Состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Казахстана

В Астане прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Казахстан. Туркменскую делегацию возглавил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а казахстанскую – заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили плодотворный характер туркменско-казахстанского диалога, выстраиваемого на принципах взаимовыгодного партнерства. В рамках консультаций состоялся конструктивный обмен мнениями по двусторонней повестке. В частности, стороны проанализировали и оценили нынешнее состояние политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, рассмотрели ход реализации ранее достигнутых договоренностей, а также обсудили совместные действия на перспективу.

Акцентировав внимание на ключевой роли контактов на высшем уровне, стороны сошлись во мнении, что данные встречи выступают главным фактором укрепления двустороннего взаимодействия. Министры констатировали нацеленность на активизацию межпарламентских связей, способствующих развитию разнопланового диалога. Они также договорились усилить темп и динамику взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Наряду с этим был рассмотрен комплекс вопросов, связанных с развитием сотрудничества в торгово-экономической сфере. Отмечена важность Межправительственной туркменско-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Министры обсудили вопросы продвижения партнерства на таких приоритетных направлениях экономики, как топливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная, торговая и промышленная отрасли.

Стороны высказались за углубление культурных и научно-образовательных контактов и развитие взаимодействия в области здравоохранения, спорта и в других сферах.

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