Туркменские производители принимают участие в Международной выставке «Продэкспо-2025» в Москве

В Москве, в выставочном комплексе «Экспоцентр», открылась международная выставка «Продэкспо-2025» – крупнейший форум производителей продуктов питания, напитков и исходного сырья, организованная при поддержке Минсельхоза России и Минпромторга России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

В выставке принимают участие 1383 российских участника и 1828 зарубежных компаний из 36 стран мира. Среди участников крупнейшего форума производителей пищевой продукции – ведущие туркменские компании.

Такие авторитетные производители, как «Akgar», «Balam», «Hasar», «Ýüpekçi», «Kilwan», «Bars» «Täze aý», хорошо известны не только у себя на родине, но и на международных рынках изделий пищевой продукции. Они не в первый раз приехали на московский форум «Продэкспо». Высокий уровень развития туркменских производителей подтверждают различные сертификаты качества, которые они регулярно получают, участвуя в крупнейших международных выставках.

Сладости и кондитерские изделия, шоколадные конфеты, батончики, шоколадная паста, кексы, снеки, леденцы, безалкогольные напитки кристаллический сахар-песок, сахарная пудра, кубический сахар – вот далеко не полный перечень изделий, экспонируемых туркменскими компаниями. Туркменские конфеты перестали быть экзотикой на прилавках московских кондитерских магазинов. Многие российские ритейлеры проявляют заинтересованность в долгосрочном партнерстве с туркменскими производителями.

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