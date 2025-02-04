Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Комитета высокого уровня ОЭС

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым приняла участие в работе заседания Комитета высокого уровня заместителей министров иностранных дел стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС), проходившего в городе Тегеране. В заседании приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОЭС, руководители региональных организаций, а также специализированных учреждений, региональных институтов и структурных подразделений ОЭС.

В повестку дня заседания были вынесены вопросы дальнейшего развития финансово-бюджетного сотрудничества в рамках ОЭС, а также рассмотрение реализации целей ОЭС и возможности совершенствования механизмов деятельности данной многосторонней структуры.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов подчеркнул, что Туркменистан, будучи ответственным членом международного сообщества, остается приверженным укреплению регионального сотрудничества в рамках ЭКО. В этой связи были озвучены позиция Туркменистана по приоритетным направлениям сотрудничества в рамках ОЭС, а также предложения страны по стратегии развития ОЭС.

Наряду с этим была отмечена важность эффективной реализации торгового соглашения ОЭС, являющегося важным инструментом для углубления региональной интеграции, продвижения сотрудничества в области туризма, укрепления человеческого капитала и институционального потенциала.

На полях заседания Комитета высокого уровня заместителей министров иностранных дел стран ОЭС прошла встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с Генеральным секретарем ОЭС Асадом Маджидом Ханом. В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах многопланового взаимодействия между Туркменистаном и ОЭС.

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