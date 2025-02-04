На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму свыше 2 миллионов 405 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов закупили нефтяной дорожный битум, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из ОАЭ и Турции приобрели джинсовую ткань и хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и нефтяной дорожный битум, а также густой экстракт солодкового корня на общую сумму 67 миллионов 450 тысяч манатов.

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