В Туркменистане широко отметили международный успех группы национальных конных игр «Галкыныш»

В городе Аркадаге состоялись торжественные мероприятия в честь победы группы национальных конных игр «Галкыныш» Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана на 47-м Международном цирковом фестивале в городе Монте-Карло княжества Монако. Группа национальных конных игр «Галкыныш» успешно выступила на фестивале, где удостоилась золотой награды и других специальных призов.

Членов группы национальных конных игр «Галкыныш» на площади перед Государственным конным цирком имени Героглы города Аркадага приветствовали отмеченные наградами старейшины и мастера-коневоды, поздравившие их с высокими достижениями. В торжестве приняли участие председатель Меджлиса Туркменистана, члены правительства, руководители военных и правоохранительных органов, а также руководители министерств и ведомств, общественных организаций, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в стране.

По видеосвязи президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил коллектив группы «Галкыныш» с большой победой – получением Главного приза и специальных наград на Международном фестивале циркового искусства в городе Монте-Карло княжества Монако.

Затем на сцене цирка состоялось выступление группы национальных конных игр «Галкыныш».

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