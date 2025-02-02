Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершил верховую прогулку в цирке Аркадага

В ходе рабочей поездки в город Аркадаг Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Государственный цирк имени Героглы, где проехал верхом на коне по имени Ханбег по цирковому манежу, сообщает TDH.

Во время визита Председатель Халк Маслахаты отметил растущую международную известность ахалтекинских скакунов и высоко оценил достижения группы национальных конных игр «Галкыныш», особенно отметив их успех на международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

Национальный лидер туркменского народа также сообщил о планируемых в городе Аркадаге торжественных мероприятиях в честь успехов группы «Галкыныш» и пожелал коллективу дальнейших достижений и побед.

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